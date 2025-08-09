Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les attentes de baisse des taux de la Fed en septembre font face au jugement final

PANews a rapporté le 9 août que bien que les données économiques de cette semaine aient été légères, certaines données indiquaient clairement un ralentissement de la demande. Alors que la productivité du travail américaine est restée forte, le ralentissement de l'activité économique et la hausse des prix du secteur des services suggèrent que le marché connaît des signes de légère stagflation. Pour la semaine prochaine, les États-Unis publieront trois données clés : l'Indice des prix à la consommation, le PPI et les données sur la terreur. Ces trois publications pourraient renforcer davantage les attentes du marché concernant une baisse des taux en septembre par la Réserve fédérale. Voici les points clés à surveiller pour le marché dans la nouvelle semaine :

Mardi à 20h30, données de l'Indice des prix à la consommation américain de juillet ;

À 22h00 mardi, Barkin, membre votant du FOMC 2027 et président de la Fed de Richmond, prononcera un discours ;

À 01h00 jeudi, Goolsbee, membre votant du FOMC 2025 et président de la Fed de Chicago, prononcera un discours sur la politique monétaire ;

À 01h30 jeudi, le président de la Fed d'Atlanta et membre votant du FOMC 2027, Bostic, prononcera un discours sur les perspectives de l'économie américaine.

À 20h30 jeudi, le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 9 août et les données PPI de juillet seront publiés ;

À 02h00 vendredi, Barkin, membre votant du FOMC 2027 et président de la Fed de Richmond, participera à un webinaire ;

À 22h00 vendredi, la valeur préliminaire des prévisions du taux d'inflation américain sur un an pour août, la valeur préliminaire de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour août et le taux mensuel des stocks commerciaux en juin seront publiés.

Si les données sur les ventes au détail de vendredi prochain révèlent une détresse économique plus profonde que prévu, les attentes du marché concernant une baisse des taux en septembre et une autre avant la fin de l'année sont peu susceptibles de changer, mais tout gain du dollar induit par l'Indice des prix à la consommation sera probablement limité et de courte durée. Plus important encore, Trump reste disposé à imposer des tarifs douaniers à davantage de pays. Par conséquent, si la situation échappe à tout contrôle, d'autres ventes d'actifs américains pourraient se produire dans un avenir proche.