AguilaTrades, une baleine géante, ferme sa position longue, avec un profit d'environ 11,4 millions de dollars. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 19:44 Partager

PANews a rapporté le 9 août que l'analyste on-chain Yu Jin surveille une importante baleine, AguilaTrades, qui a subi plusieurs pertes coûteuses en roulant ses profits, et qui ferme actuellement ses positions longues, ayant gagné environ 11,4 millions de dollars. Il a ouvert des positions longues sur BTC et ETH l'après-midi d'avant-hier, et deux heures plus tard, le marché crypto a bondi suite à l'ordre exécutif de Trump. Il a roulé ses profits, poursuivant sa stratégie précédente, atteignant finalement 250 millions de dollars hier. Suite à la forte hausse d'ETH aujourd'hui, il a commencé à fermer ses positions cet après-midi. Il a déjà fermé la plupart de ses positions, avec quelques BTC encore en cours de fermeture, et prévoit de terminer la liquidation dans les deux heures.

Opportunité de marché Cours Major (MAJOR) $0.1339 $0.1339 $0.1339 -2.55% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Major (MAJOR) en temps réel Acheter du MAJOR maintenant