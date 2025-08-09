AguilaTrades, une baleine géante, ferme sa position longue, avec un profit d'environ 11,4 millions de dollars.

PANews a rapporté le 9 août que l'analyste on-chain Yu Jin surveille une importante baleine, AguilaTrades, qui a subi plusieurs pertes coûteuses en roulant ses profits, et qui ferme actuellement ses positions longues, ayant gagné environ 11,4 millions de dollars. Il a ouvert des positions longues sur BTC et ETH l'après-midi d'avant-hier, et deux heures plus tard, le marché crypto a bondi suite à l'ordre exécutif de Trump. Il a roulé ses profits, poursuivant sa stratégie précédente, atteignant finalement 250 millions de dollars hier. Suite à la forte hausse d'ETH aujourd'hui, il a commencé à fermer ses positions cet après-midi. Il a déjà fermé la plupart de ses positions, avec quelques BTC encore en cours de fermeture, et prévoit de terminer la liquidation dans les deux heures.