Trump : Mon plus grand souhait est d'apporter la paix et la stabilité au monde
Auteur : PANews
Source : PANews
2025/08/09 21:14

PANews a rapporté le 9 août que selon Jinshi, Trump a déclaré : En tant que Président des États-Unis, mon plus grand souhait est d'apporter la paix et la stabilité au monde.

