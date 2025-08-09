World Liberty lié à Trump propose un véhicule crypto de 1,5 milliard $ pour détenir des jetons WLFI

World Liberty Financial poursuit une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars pour créer une société publique qui détiendrait des tokens WLFI.

Aperçu Le token WLFI s'apprête à devenir négociable avec un plan de levée de fonds de 1,5 milliard de dollars.

World Liberty gère un stablecoin USD1 et une plateforme de prêt crypto.

L'entreprise soutenue par la famille Trump explore une prise de contrôle inverse pour sa cotation.

Selon Bloomberg, l'entreprise soutenue par la famille Trump aurait contacté des investisseurs en cryptomonnaies et en technologies pour une structure de société de trésorerie qui correspond à la récente vague de sociétés de détention d'actifs numériques.

L'accord est actuellement en cours de développement. Selon les rapports, les discussions progressent rapidement parmi les investisseurs potentiels.

World Liberty rejoint les entreprises qui devraient lever 79 milliards de dollars en 2025 uniquement pour des achats de Bitcoin (BTC). Cependant, les participants du marché avertissent que la stratégie présente des dangers plus importants pour les tokens moins liquides.

Le token WLFI se prépare à la négociation publique

World Liberty Financial fonctionne actuellement comme une plateforme de prêt crypto offrant USD1, un stablecoin adossé au dollar.

L'entreprise controversée, sous surveillance pour des préoccupations de conflit d'intérêts, a levé des fonds grâce à la vente de tokens WLFI. WLFI était initialement conçu comme des tokens de gouvernance non transférables, mais est maintenant prêt à devenir négociable sur les marchés ouverts.

Le président Trump est répertorié comme "co-fondateur émérite" sur le site web de la plateforme. La famille Trump a également étendu son implication dans les cryptomonnaies par le biais d'entreprises de minage et de fonds négociés en bourse d'actifs numériques prévus, parallèlement au projet World Liberty.

La structure proposée de société publique impliquerait probablement des prises de contrôle inverses de sociétés écrans existantes.

Le stablecoin USD1 stimule l'engagement des utilisateurs

World Liberty Financial a annoncé un programme de points USD1 conçu pour encourager l'utilisation du stablecoin sur les plateformes partenaires.

Les utilisateurs peuvent gagner des points en négociant des paires USD1 sur les exchanges participants, en détenant des soldes USD1 et en stakant pour obtenir un rendement sur les plateformes approuvées.

Le programme comprend l'intégration de protocoles DeFi et l'engagement via l'application mobile une fois ces fonctionnalités lancées.

Les exchanges partenaires établiront des règles spécifiques de gain de points pour les utilisateurs USD1 éligibles. Cela crée des incitations à l'adoption dans tout l'écosystème.

Trump a récemment signé une législation réglementant les stablecoins adossés à l'USD, ce qui a aidé à créer des cadres plus clairs pour des entreprises comme World Liberty Financial.

L'objectif de 1,5 milliard de dollars montre la confiance dans l'appétit institutionnel pour les investissements en altcoins au-delà du Bitcoin. Cependant, les tokens WLFI font face à des défis de liquidité par rapport à d'autres cryptomonnaies.

Jusqu'à présent, World Liberty a profité des actions officielles de Trump, y compris un stock fédéral de crypto. L'entreprise a également vendu sa cryptomonnaie à des investisseurs étrangers dans des endroits comme Israël et Hong Kong, créant de nouveaux canaux pour que des entités étrangères puissent potentiellement gagner les faveurs de la Maison Blanche, selon le New York Times.