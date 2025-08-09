Fondateur de Synthetix : sUSD devrait complètement retourner à son prix d'ancrage à la fin du mois Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 20:54 Partager

PANews a rapporté le 9 août que le fondateur de Synthetix, Kain, a publié sur la plateforme X : "(Le prix) revient bientôt. Cette période a été difficile, mais je suis optimiste qu'il retournera complètement au prix d'ancrage d'ici la fin du mois, lorsque l'activité de dépôt précrédité du mainnet sera lancée, et nous remettra enfin sur la bonne voie." sUSD s'est précédemment désancré en raison de l'introduction par Synthetix d'un mécanisme de pool de dette partagée dans SIP-420, chutant jusqu'à 0,73 $.

Opportunité de marché Cours SOON (SOON) $0.3841 $0.3841 $0.3841 -4.73% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de SOON (SOON) en temps réel Acheter du SOON maintenant