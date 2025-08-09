CEXDEX+
Fondateur de Synthetix : sUSD devrait complètement retourner à son prix d'ancrage à la fin du mois

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 20:54
PANews a rapporté le 9 août que le fondateur de Synthetix, Kain, a publié sur la plateforme X : "(Le prix) revient bientôt. Cette période a été difficile, mais je suis optimiste qu'il retournera complètement au prix d'ancrage d'ici la fin du mois, lorsque l'activité de dépôt précrédité du mainnet sera lancée, et nous remettra enfin sur la bonne voie." sUSD s'est précédemment désancré en raison de l'introduction par Synthetix d'un mécanisme de pool de dette partagée dans SIP-420, chutant jusqu'à 0,73 $.

