RgbSwap lance le premier actif du protocole RGB DogeRGB et ouvre les Réclamations, émettant des airdrops à grande échelle pour l'écosystème BTC

PANews a rapporté le 9 août que l'infrastructure RGB RgbSwap a annoncé le lancement du premier actif natif RGB DogeRGB, et a ouvert les Réclamations. Les utilisateurs peuvent participer en se connectant à un portefeuille BTC.
En même temps, RgbSwap émettra des airdrops à grande échelle dans l'Écosystème BTC. Les utilisateurs qui remplissent l'une des conditions suivantes peuvent le recevoir : les actifs BTC dépassent 10 USD, ou détiennent l'un des actifs suivants : rgb, labitbu, labumew, ordi, sats, rats, adderrels, early birds, liquid, methane, diesel, alkamist, alkane pandas.
Il est rapporté que DogeRGB est basé sur la norme RGB20, avec un montant total de 2,1 milliards, dont 90% sont utilisés pour les réclamations publiques et 10% pour les airdrops.
