Blockchain va lancer une nouvelle puce de minage Bitcoin la semaine prochaine

PANews a rapporté le 9 août qu'Amrita Ahuja, directrice financière de Block, l'entreprise fintech crypto fondée par le cofondateur de Twitter Jack Dorsey, a déclaré dans une interview avec CNBC que l'entreprise lancera une nouvelle puce de minage Bitcoin la semaine prochaine, visant à optimiser l'écosystème décentralisé de minage Bitcoin. Cela intervient quelques mois après que Block aurait annoncé l'achèvement du développement d'une puce de minage Bitcoin de 3 nanomètres. De plus, Jack Dorsey a également publié "Next Week" sur la plateforme X avec une image d'un outil de minage, faisant allusion au lancement du nouveau produit prévu le 14 août.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.