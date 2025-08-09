CEXDEX+
PANews a rapporté le 9 août qu'Amrita Ahuja, directrice financière de Block, l'entreprise fintech crypto fondée par le cofondateur de Twitter Jack Dorsey, a déclaré dans une interview avec CNBC que l'entreprise

Blockchain va lancer une nouvelle puce de minage Bitcoin la semaine prochaine

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 22:29
PANews a rapporté le 9 août qu'Amrita Ahuja, directrice financière de Block, l'entreprise fintech crypto fondée par le cofondateur de Twitter Jack Dorsey, a déclaré dans une interview avec CNBC que l'entreprise lancera une nouvelle puce de minage Bitcoin la semaine prochaine, visant à optimiser l'écosystème décentralisé de minage Bitcoin. Cela intervient quelques mois après que Block aurait annoncé l'achèvement du développement d'une puce de minage Bitcoin de 3 nanomètres. De plus, Jack Dorsey a également publié "Next Week" sur la plateforme X avec une image d'un outil de minage, faisant allusion au lancement du nouveau produit prévu le 14 août.

