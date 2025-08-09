Une adresse de vente à découvert ENA a subi une perte flottante de 3,288 millions de dollars et a ajouté 1,6 million de marge USDC hier.

PANews a rapporté le 9 août que selon la surveillance de l'analyste on-chain Ai Yi, l'adresse qui a pris une position courte sur ENA avec un effet de levier 5x a subi une perte flottante de 3,288 millions de dollars américains depuis la fin juillet de cette année. Son prix d'ouverture de position courte sur ENA était de 0,5236 USD (prix actuel 0,7328 USD) ; de plus, il a également pris des positions courtes sur un ensemble de tokens de l'écosystème Ethereum, notamment ETH/LDO/MKR/CRV, avec une perte flottante cumulée de 2,84 millions de dollars américains. Afin d'éviter la liquidation, il a ajouté une marge de 1,6 million d'USDC à Hyperliquid depuis hier.
