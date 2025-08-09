La position longue de la baleine AguilaTrades a été essentiellement fermée il y a 10 minutes Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 21:47 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon la surveillance de l'analyste on-chain Yu Jin, la position longue de la baleine AguilaTrades a été essentiellement fermée il y a 10 minutes. Il lui a fallu seulement 2 jours pour ouvrir une position longue cette fois-ci, transformant 4,6 millions de dollars en 15,9 millions de dollars, réalisant un profit de 11,3 millions de dollars.