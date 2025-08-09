World Liberty, liée à Trump, prévoit de lancer une société de trésorerie de cryptomonnaies Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 21:42 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon Jinshi, les sociétés de trésorerie de cryptomonnaies sont très demandées, et World Liberty Financial, soutenue par la famille Trump, prévoit de saisir cette tendance en établissant une société publique pour détenir ses jetons WLFI, et sollicite l'avis des investisseurs sur ce plan. Selon des personnes familières avec le dossier, la structure de la transaction est encore en cours de finalisation, avec un objectif de financement attendu d'environ 1,5 milliard de dollars américains. Elle a déjà approché de grands investisseurs dans les industries de la technologie et des cryptomonnaies, et les négociations progressent rapidement. Le site web de World Liberty présente Trump comme un "co-fondateur honoraire". La société a annoncé l'année dernière des plans pour lancer une application de prêt crypto et propose actuellement un stablecoin USD1 indexé sur le dollar américain. La société a levé des fonds en vendant ses jetons WLFI, qui étaient initialement conçus comme des jetons de gouvernance non transférables mais qui sont prévus pour être échangés sur le marché libre. (Application Jinshi Data)

