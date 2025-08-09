Bitdeer : Au 8 août, les avoirs en Bitcoin ont dépassé 1 700 Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 21:53 Partager

PANews a rapporté le 9 août que Bitdeer, une société de minage de Bitcoin cotée au Nasdaq, a publié ses dernières données de détention de Bitcoin sur la plateforme X. Au 8 août, ses avoirs totaux en Bitcoin avaient augmenté à 1 718,1 (Note : Ce chiffre représente les avoirs purs et n'inclut pas les Bitcoin déposés par les clients). De plus, sa production de minage de Bitcoin cette semaine était de 74,8 BTC, mais 32,6 BTC ont été vendus.