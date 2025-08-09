Deux baleines ont acheté un total de plus de 25 000 ETH aujourd'hui

Selon PANews le 9 août, d'après la surveillance de Lookonchain, deux baleines ont acheté un total de 25 764 aujourd'hui, notamment :

1. La baleine 0xF436 a retiré 17 655 ETH d'une valeur de 72,7 millions de dollars des exchanges au cours des 18 dernières heures ;

2. La baleine 0x3684 a dépensé 34 millions d'USDT pour acheter 8 109 ETH à un prix de 4 193 dollars.