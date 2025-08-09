L'activité des transactions Ethereum atteint des sommets historiques

Alors que les prix de l'ethereum (ETH) ont augmenté récemment, le nombre de transactions quotidiennes du réseau a changé de vitesse au cours des deux dernières semaines. En fait, le mois d'août a déjà enregistré cinq des dix jours les plus chargés en termes de transferts depuis le lancement du registre le 30 juillet 2015.

Août devient un mois record pour les transferts Ethereum

Ce mois-ci, Ethereum a battu la moitié de ses dix records historiques, traitant une vague impressionnante de transferts ces derniers jours. La montée a commencé début à mi-juillet, avec une moyenne sur sept jours passant de 1,38 million (environ du 9 au 14 juillet) à 1,73 million par jour au 7 août, tandis que la moyenne sur 30 jours dépassait 1,5 million le 31 juillet.

Depuis le 29 juillet, le réseau a régulièrement traité 1,7 à 1,9 million de transactions par jour — huit des 10 jours jusqu'au 7 août ont dépassé 1,7 million — avec des sommets de 1 878 031 le 5 août et 1 833 756 le 6 août, et une baisse de week-end à 1 515 955 le 3 août. Ces chiffres placent l'activité récente dans la tranche supérieure de tous les jours depuis 2015, rivalisant avec les rares pics historiques d'Ethereum.

Les sommets passés notables incluent du 8 au 11 mai 2021 (~1,71 million de transferts quotidiens), le 9 décembre 2022 (1 932 711), le 14 janvier 2024 (1 961 144), et le 25 juin 2025 (1 751 819). Le 14 janvier 2024 et le 9 décembre 2022 occupent les deux premières places, tandis que le 5 août 2025 se classe désormais troisième. Malgré cette activité intense, les frais on-chain restent bas, oscillant entre 0,252 gwei et 0,261 gwei — environ 0,02 $ par transfert.

À la fin de la première semaine d'août, l'utilisation des blocs Ethereum se situe juste en dessous de 50% à 49,53%, avec une taille moyenne de bloc de 171 et une file d'attente de 134 668 transactions en attente. Les actions courantes restent peu coûteuses : les échanges décentralisés (dex) coûtent en moyenne 0,38 $, les ventes de NFT 0,65 $, le bridging 0,12 $ et les emprunts 0,33 $.

Du 1er au 8 août, les prix moyens du gaz sont restés légers, la plupart des heures se situant entre 0 et 4 $. Les pics les plus marqués sont survenus le 5 août entre 14h00 et 16h00 UTC, lorsque les frais ont brièvement atteint 6 à 8 $ — ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il s'agissait du troisième jour le plus chargé jamais enregistré.

Des hausses plus modestes des frais on-chain sont apparues le 6 août aux mêmes heures et à nouveau le 8 août, à la fois tôt le matin et en milieu d'après-midi. Dans l'ensemble, Ethereum approche des nombres de transactions record tout en maintenant des coûts maîtrisés, soutenu par une faible utilisation des blocs et une grande marge de débit.