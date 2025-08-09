L'activité des transactions Ethereum atteint des sommets historiques

Alors que les prix de l'ethereum (ETH) ont augmenté récemment, le nombre de transactions quotidiennes du réseau a changé de vitesse au cours des deux dernières semaines. En fait, le mois d'août a déjà enregistré cinq des dix jours les plus chargés en termes de transferts depuis le lancement du registre le 30 juillet 2015.
Ce mois-ci, Ethereum a battu la moitié de ses dix records historiques, traitant une vague impressionnante de transferts ces derniers jours. La montée a commencé début à mi-juillet, avec une moyenne sur sept jours passant de 1,38 million (environ du 9 au 14 juillet) à 1,73 million par jour au 7 août, tandis que la moyenne sur 30 jours dépassait 1,5 million le 31 juillet.
Depuis le 29 juillet, le réseau a régulièrement traité 1,7 à 1,9 million de transactions par jour — huit des 10 jours jusqu'au 7 août ont dépassé 1,7 million — avec des sommets de 1 878 031 le 5 août et 1 833 756 le 6 août, et une baisse de week-end à 1 515 955 le 3 août. Ces chiffres placent l'activité récente dans la tranche supérieure de tous les jours depuis 2015, rivalisant avec les rares pics historiques d'Ethereum.
Les sommets passés notables incluent du 8 au 11 mai 2021 (~1,71 million de transferts quotidiens), le 9 décembre 2022 (1 932 711), le 14 janvier 2024 (1 961 144), et le 25 juin 2025 (1 751 819). Le 14 janvier 2024 et le 9 décembre 2022 occupent les deux premières places, tandis que le 5 août 2025 se classe désormais troisième. Malgré cette activité intense, les frais on-chain restent bas, oscillant entre 0,252 gwei et 0,261 gwei — environ 0,02 $ par transfert.
À la fin de la première semaine d'août, l'utilisation des blocs Ethereum se situe juste en dessous de 50% à 49,53%, avec une taille moyenne de bloc de 171 et une file d'attente de 134 668 transactions en attente. Les actions courantes restent peu coûteuses : les échanges décentralisés (dex) coûtent en moyenne 0,38 $, les ventes de NFT 0,65 $, le bridging 0,12 $ et les emprunts 0,33 $.
Du 1er au 8 août, les prix moyens du gaz sont restés légers, la plupart des heures se situant entre 0 et 4 $. Les pics les plus marqués sont survenus le 5 août entre 14h00 et 16h00 UTC, lorsque les frais ont brièvement atteint 6 à 8 $ — ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il s'agissait du troisième jour le plus chargé jamais enregistré.
Des hausses plus modestes des frais on-chain sont apparues le 6 août aux mêmes heures et à nouveau le 8 août, à la fois tôt le matin et en milieu d'après-midi. Dans l'ensemble, Ethereum approche des nombres de transactions record tout en maintenant des coûts maîtrisés, soutenu par une faible utilisation des blocs et une grande marge de débit.