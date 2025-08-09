CEXDEX+
Le fondateur de ShapeShift Erik Voorhees a vendu 6 581 ETH aujourd'hui

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 23:01
PANews a rapporté le 9 août que selon la surveillance de Lookonchain, Erik Voorhees , un évangéliste précoce du Bitcoin et fondateur de ShapeShift, a vendu 6 581 ETH aujourd'hui, d'une valeur de 27,38 millions de dollars américains.

