Le fondateur de ShapeShift Erik Voorhees a vendu 6 581 ETH aujourd'hui Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 23:01

PANews a rapporté le 9 août que selon la surveillance de Lookonchain, Erik Voorhees , un évangéliste précoce du Bitcoin et fondateur de ShapeShift, a vendu 6 581 ETH aujourd'hui, d'une valeur de 27,38 millions de dollars américains.

