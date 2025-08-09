Au cours des dernières 24h, la liquidation totale des contrats sur l'ensemble du réseau s'est élevée à 383 millions de dollars américains, principalement en raison de l'effondrement des positions longues. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 23:30 Partager

PANews a rapporté le 9 août que les données de Coinglass ont montré qu'au cours des dernières 24h, le marché des cryptomonnaies a enregistré 383 millions de dollars de contrats liquidés à travers le réseau, dont 295 millions de dollars en positions longues et 87,3858 millions de dollars en positions courtes. Le montant total de liquidation pour BTC était de 32,9165 millions de dollars, et pour ETH, 223 millions de dollars.