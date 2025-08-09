CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 9 août que les données de Coinglass ont montré qu'au cours des dernières 24h, le marché des cryptomonnaies a enregistré 383 millions de dollars de contrats liquidés à travers le réseau, dont 295 millions de dollarsPANews a rapporté le 9 août que les données de Coinglass ont montré qu'au cours des dernières 24h, le marché des cryptomonnaies a enregistré 383 millions de dollars de contrats liquidés à travers le réseau, dont 295 millions de dollars

Au cours des dernières 24h, la liquidation totale des contrats sur l'ensemble du réseau s'est élevée à 383 millions de dollars américains, principalement en raison de l'effondrement des positions longues.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 23:30

PANews a rapporté le 9 août que les données de Coinglass ont montré qu'au cours des dernières 24h, le marché des cryptomonnaies a enregistré 383 millions de dollars de contrats liquidés à travers le réseau, dont 295 millions de dollars en positions longues et 87,3858 millions de dollars en positions courtes. Le montant total de liquidation pour BTC était de 32,9165 millions de dollars, et pour ETH, 223 millions de dollars.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le platine et le palladium au comptant ont tous deux chuté de plus de 3 %.

Le platine et le palladium au comptant ont tous deux chuté de plus de 3 %.

PANews a rapporté le 7 janvier que le platine au comptant a chuté de plus de 3 % à 2 340,95 $ l'once. Le palladium au comptant a chuté de plus de 3 % à 1 742,0 $ l'once.
Partager
PANews2026/01/07 09:55
Le Token Okratech rejoint Orexn pour stimuler la croissance de l'écosystème

Le Token Okratech rejoint Orexn pour stimuler la croissance de l'écosystème

L'article Okratech Token Joins Orexn to Boost Ecosystem Growth est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Okratech, une cryptomonnaie populaire axée sur l'utilité, s'est associée
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 11:34
Tether introduit le Scudo, une nouvelle unité fractionnaire pour Tether Gold (XAUT)

Tether introduit le Scudo, une nouvelle unité fractionnaire pour Tether Gold (XAUT)

Tether a introduit une nouvelle unité fractionnaire pour Tether Gold visant à faciliter la tarification, le transfert et l'utilisation de l'or on-chain en tant qu'actif de paiement. Tether a lancé
Partager
Crypto.news2026/01/07 11:40