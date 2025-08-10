Le prix de Polygon s'approche d'un niveau décisif alors que son écosystème rebondit

Le prix de Polygon a poursuivi sa forte tendance à la hausse et s'est approché de son niveau décisif alors que son écosystème s'améliorait.

Aperçu Le prix de POL a rebondi ces derniers jours avec le rallye des cryptomonnaies.

L'offre de stablecoin dans le réseau Polygon a grimpé en flèche.

La valeur totale verrouillée dans sa finance décentralisée a bondi.

Le token Polygon (POL) a augmenté pendant sept jours consécutifs, atteignant son niveau le plus élevé depuis le 23 juillet.

Croissance de la DeFi, des stablecoins et des NFT

Le prix de POL a poursuivi son fort rallye alors que les données de tierces parties indiquaient des gains importants sur le réseau. Les chiffres de CryptoSlam montrent que les ventes dans son écosystème non fongible ont augmenté de 53 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre 17,8 millions de dollars, menées par Courtyard.

D'autres données montrent que l'offre de stablecoin dans le réseau Polygon a augmenté de 6,35 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre 2,6 milliards de dollars. La plupart de ces stablecoins sont USDC, suivis par l'USDT de Tether.

Le volume de transactions ajusté de stablecoin sur le réseau a bondi de 70 % pour atteindre 38,5 milliards de dollars. Cette hausse s'est produite alors que le nombre de transactions de stablecoin sur le réseau augmentait de 4,68 % pour atteindre 95,1 millions.

Les utilisateurs apprécient Polygon et d'autres plateformes de couche 2 en raison de leurs coûts de transaction considérablement plus bas et de leurs temps d'exécution plus rapides.

Le défi de Polygon est que, bien qu'il ait été le premier réseau de couche 2 grand public, de nouveaux concurrents ont pris des parts de marché. Base, le réseau L2 détenu par Coinbase, dispose de 4,2 milliards de dollars en stablecoins, tandis qu'Arbitrum en possède 4 milliards.

L'écosystème DeFi de Polygon fonctionne également bien, avec une valeur totale verrouillée en augmentation de 10,9 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre 1,35 milliard de dollars.

Analyse technique du prix de Polygon

Le graphique journalier indique que le prix de POL est resté relativement stable au cours des derniers mois. Il est resté à l'intérieur des niveaux clés de support et de résistance à 0,1655 $ et 0,2620 $ depuis mars.

Le prix de Polygon s'est déplacé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 50 jours, tandis que le MACD et l'indice de force relative ont pointé vers le haut. Il s'approche également du niveau de retracement Fibonacci de 23,6 %.

Par conséquent, le token continuera probablement à augmenter alors que les haussiers visent la résistance clé à 0,3858 $, soit une hausse de 52 % par rapport au niveau actuel. Ces gains seront confirmés s'il dépasse la résistance à 0,2620 $.

Le scénario alternatif est celui où le token Polygon recule et reteste le support à 0,1655 $.