PANews a rapporté le 9 août que selon Businesswire, la société minière de Bitcoin Core Scientific, cotée au Nasdaq, a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025, qui ont révélé que

Core Scientific : la production minière du deuxième trimestre a chuté de 62% en glissement annuel, et la transaction de fusion avec CoreWeave nécessite toujours l'approbation des actionnaires

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 23:35
PANews a rapporté le 9 août que selon Businesswire, la société de minage de Bitcoin cotée au Nasdaq, Core Scientific, a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025, qui ont révélé que ses revenus de minage au deuxième trimestre étaient de 62,4 millions de dollars américains, en baisse par rapport aux 110,7 millions de dollars américains de la même période l'année dernière, principalement en raison d'une chute de 62% de la production de minage de Bitcoin ; en outre, les revenus de minage de garde d'actifs numériques de la société étaient de 5,6 millions de dollars américains, également en baisse par rapport aux 24,8 millions de dollars américains de la même période l'année dernière, et son bénéfice brut était de 5 millions de dollars américains, contre 38,8 millions de dollars américains à la même période l'année dernière.

En réponse aux préoccupations du marché concernant l'opposition à la vente entièrement en actions à CoreWeave, Core Scientific a répondu que la transaction est en attente et nécessite l'approbation des actionnaires de la société et des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires applicables.

