La Difficulté du Bitcoin Bat des Records, Rendant les Récompenses Plus Difficiles que Jamais

Les derniers chiffres révèlent que le niveau de difficulté du Bitcoin a enregistré sa 11e augmentation de l'année, progressant de 1,42% vendredi soir et rendant les récompenses de blocs encore plus difficiles à découvrir. Malgré cinq baisses distinctes en cours de route, la difficulté du minage de Bitcoin a tout de même augmenté de 17,73% en 2025 jusqu'à présent.

129,44 billions : le niveau de difficulté le plus élevé du Bitcoin dans l'histoire

Les récompenses de blocs Bitcoin sont devenues plus difficiles à capturer après que la difficulté du réseau ait augmenté de 1,42% à la hauteur du bloc 909 216 vendredi. Cet ajustement a poussé la difficulté à 129,44 billions — la marque la plus élevée de l'histoire du réseau.

En termes simples, 129,44 billions reflète le nombre moyen de hachages que les mineurs doivent calculer pour réussir à découvrir un nouveau bloc. La difficulté de minage du Bitcoin s'ajuste environ toutes les deux semaines (tous les 2 016 blocs) pour maintenir la découverte de blocs proche de l'objectif de 10 minutes, quelle que soit la puissance de calcul — ou le hashrate (taux de hachage) — dont dispose le réseau.

Difficulté du Bitcoin le 9 août 2025. Source : coinwarz.com

Avec le hashrate (taux de hachage) atteignant des niveaux record, les blocs ont été trouvés plus rapidement que d'habitude, provoquant la dernière hausse de difficulté. Si les blocs ralentissent en dessous de la moyenne de 10 minutes, le système réduit plutôt la difficulté. Jusqu'à présent en 2025, il y a eu 16 changements de difficulté, commençant le 12 janvier avec une modeste hausse de 0,61%.

Parmi ceux-ci, 11 étaient des augmentations, totalisant une hausse de 34,27%, tandis que les cinq diminutions ont réduit 16,54% du total. Cela laisse la difficulté de minage du Bitcoin en hausse de 17,73% pour l'année à ce jour. La plus récente augmentation a également légèrement fait baisser le hashrate (taux de hachage).

Après avoir atteint un record de 976 exahash par seconde (EH/s) le 8 août, le hashrate (taux de hachage) s'est réduit à 965,97 EH/s. Il est encore tôt pour prédire le résultat exact du prochain recalibrage le 29 août 2025, mais les données actuelles indiquent une possible réduction de difficulté de 1,77%.

La difficulté de minage du Bitcoin continue de repousser les limites en 2025, portée par des niveaux de hashrate (taux de hachage) sans précédent et des ajustements fréquents à la hausse. Avec le prochain recalibrage qui se profile, les mineurs naviguent dans une course plus serrée pour les récompenses de blocs tout en guettant les signes d'une éventuelle baisse ou augmentation de la difficulté plus tard ce mois-ci.