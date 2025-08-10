CEXDEX+
Le prix de Pepe augmente alors que l'accumulation par les baleines bondit au milieu du boom d'ETH

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/10 01:00

Le prix de Pepe a poursuivi sa reprise cette semaine, augmentant pendant quatre jours consécutifs au milieu de l'accumulation par les baleines et d'un rebond d'Ethereum.

Aperçu
  • Le prix du Pepe Coin a rebondi au cours des quatre derniers jours consécutifs.
  • Les données montrent que les baleines et les investisseurs smart money sont en train d'accumuler.
  • Les indicateurs techniques suggèrent qu'il a plus de potentiel à la hausse à court terme.

Les baleines achètent des tokens Pepe

Le token Pepe (PEPE) a augmenté à 0,000012 $ le samedi 9 août, son niveau le plus élevé depuis le 28 juillet et 135% au-dessus du point le plus bas de cette année.

Les données de Nansen montrent que les baleines ont continué à acheter lors de la récente baisse, leurs avoirs atteignant le point le plus élevé depuis plus d'un an. 

Les baleines détiennent plus de 8,95 billions de tokens, une augmentation mensuelle de 12%. Leurs avoirs ont augmenté de 30% au cours des 12 derniers mois, un signe qu'elles s'attendent à ce que la hausse continue. 

Pepe whale accumulation

Les investisseurs smart money ont également augmenté leurs avoirs en Pepe. Ils détiennent maintenant 643 milliards de tokens, une forte augmentation par rapport aux 258 milliards en mai de cette année. Les investisseurs smart money ont la réputation d'exécuter des transactions rentables. 

D'autres données montrent que la demande de Pepe a explosé sur le marché des contrats à terme. Son intérêt ouvert sur les contrats à terme a augmenté au cours des sept derniers jours consécutifs, atteignant un sommet de 720 millions de dollars, le niveau le plus élevé ce mois-ci. 

L'intérêt ouvert croissant a coïncidé avec une période prolongée de taux de financement positif. Un taux de financement positif est un signe que les participants au marché espèrent que le prix futur sera plus élevé que le prix au comptant.

Un catalyseur potentiel pour Pepe est que le prix d'Ethereum (ETH) a augmenté verticalement et s'approche de son sommet historique. ETH a bondi à 4 100 $ alors que la demande des investisseurs américains a explosé. 

Il est courant que les memes coins d'une chaîne se rallient lorsque le token principal connaît une hausse. Par exemple, des tokens comme Dogwifhat (WIF) et Bonk (BONK) augmentent souvent lorsque le prix de Solana est en hausse.

Analyse technique du prix de Pepe

Pepe price chart

Le graphique en timeframe journalier montre que le prix du Pepe Coin a connu une forte tendance à la hausse au cours des derniers mois. Il a bondi d'un minimum de 0,000005078 $ à 0,00001200 $. 

Pepe reste au-dessus de la ligne de tendance ascendante qui relie les plus bas depuis mars de cette année. Il a également formé un motif de triangle ascendant, qui conduit souvent à une forte cassure. 

Pepe a dépassé le niveau de Retracement Fibonacci de 23,6% et la moyenne mobile de 50 jours. Par conséquent, il continuera probablement à augmenter alors que les haussiers visent le niveau de retracement de 38,2% à 0,000014 $, suivi du plus haut de l'année à 0,00001625 $.

