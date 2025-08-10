Rapport : World Liberty de Trump fait avancer une Holding Crypto de 1,5 milliard de dollars

World Liberty Financial, une entreprise liée au président américain Donald Trump, propose aux investisseurs de créer une société cotée en bourse de 1,5 milliard de dollars pour détenir ses jetons de cryptomonnaie.

World Liberty Financial (WLFI) fait avancer des plans pour former une entité publique détenant ses jetons WLFI, visant environ 1,5 milliard de dollars de financement, selon des sources de Bloomberg familières avec les discussions privées. Ryan Weeks, Olga Kharif et Muyao Shen de Bloomberg indiquent que des investisseurs tech et crypto fortunés ont été approchés alors que les discussions progressent rapidement. L'entreprise a précédemment lancé un stablecoin adossé au dollar et annoncé une application de prêt crypto ; son jeton WLFI, initialement non transférable, deviendra négociable. Cette initiative s'inscrit dans l'essor des entreprises de trésorerie de Bitcoin et d'actifs numériques alternatifs. Depuis l'élection, Trump a défendu plusieurs politiques favorables aux cryptomonnaies. Le rapport de Weeks, Kharif et Shen a également noté que, contacté, un porte-parole de World Liberty Financial n'a pas commenté l'affaire.