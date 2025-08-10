CEXDEX+
Malgré la hausse du prix d'Ethereum et une vente record de CryptoPunks à 2,5 millions de dollars, le marché des NFT est en fort recul — avec des ventes en baisse de 11% à 134,9 millions de dollars.Malgré la hausse du prix d'Ethereum et une vente record de CryptoPunks à 2,5 millions de dollars, le marché des NFT est en fort recul — avec des ventes en baisse de 11% à 134,9 millions de dollars.

Chute des Punks : les ventes de NFT en baisse malgré les prix record d'Ethereum

2025/08/10 03:00
Malgré la hausse du prix d'Ethereum et une vente record de CryptoPunks à 2,5 millions de dollars, le marché des NFT est en fort recul — avec des ventes en baisse de 11% à 134,9 millions de dollars et le nombre d'acheteurs et de vendeurs s'effondrant d'environ 90%, signalant une forte contraction de la participation sur presque toutes les principales blockchains.

  • Les ventes de NFT ont diminué de 11% à 134,9 millions de dollars malgré la hausse de 19% du prix d'Ethereum.
  • La participation au marché s'est effondrée avec le nombre d'acheteurs et de vendeurs chutant d'environ 90%.
  • CryptoPunks #1021 a établi un nouveau record avec une vente de 720 ETH d'une valeur de 2,5 millions de dollars.

Où sont passés tous les acheteurs de NFT ?

Selon les données de CryptoSlam, la participation au marché s'est contractée avec une chute de 89,83% des acheteurs de NFT à 73 900, et une baisse de 91,14% des vendeurs de NFT à 42 878. Les transactions NFT ont augmenté de 1,60% à 1 781 919.

Cette baisse survient à un moment où le prix du Bitcoin (BTC) est tombé au niveau de 116 000 dollars.

En même temps, Ethereum (ETH) a montré une hausse de 19% au cours des sept derniers jours pour atteindre 4 100 dollars. La capitalisation du marché mondial des cryptos est maintenant de 3,93 billions de dollars, en hausse par rapport à la semaine dernière.

Ethereum maintient sa domination dans les ventes

Ethereum a maintenu sa position dominante avec 58,5 millions de dollars de ventes, bien qu'en baisse de 23,43% par rapport à la semaine précédente. Le Wash Trading d'Ethereum a chuté de 61,64% à 5,5 millions de dollars.

Polygon (POL) est monté à la deuxième place avec 17,8 millions de dollars, en hausse de 56,90%. Bitcoin occupe la troisième position avec 14,2 millions de dollars, en baisse de 19,47%.

BNB Chain (BNB) est passé à la quatrième place avec 13,6 millions de dollars, en hausse de 33,54%. Mythos Chain se situe en cinquième position avec 9,6 millions de dollars, en baisse de 1,75%. Solana (SOL) complète le top six avec 8,2 millions de dollars, en baisse de 33,49%.

Punk plummet: NFT sales slide despite record Ethereum prices - 1

Le nombre d'acheteurs a chuté sur toutes les principales blockchains, Polygon menant la baisse à 97,43%, suivi par BNB Chain à 95,64% et Bitcoin à 94,41%.

Courtyard sur Polygon a repris la première place dans le classement des collections avec 15,9 millions de dollars de ventes, en hausse de 67,72%. La collection a connu une croissance des transactions (117,90%) et des acheteurs (152,55%).

CryptoPunks est tombé à la deuxième place avec 11,4 millions de dollars, en baisse de 43,68%. La collection a connu des baisses sur tous les indicateurs, y compris les transactions (56,52%), les acheteurs (39,13%) et les vendeurs (54,10%).

Pudgy Penguins montre une modeste reprise

Pudgy Penguins occupe la troisième position avec 4,9 millions de dollars, montrant une modeste reprise avec une croissance de 12,76%. Malgré le déclin général du marché, cette collection a maintenu sa stabilité.

SpinNFTBox sur BNB Chain est entré dans le top cinq avec 4,6 millions de dollars, explosant de 56,31%. La collection est dominée par un seul vendeur malgré ses 838 acheteurs.

DMarket se situe à la cinquième place avec 4,5 millions de dollars, en baisse de 2,64%. Sorare est entré dans le classement en sixième position avec 4 millions de dollars, en baisse de 43,54%. Guild of Guardians Heroes complète le top sept avec 3,8 millions de dollars, en baisse de 0,82%.

Les ventes notables à haute valeur de cette semaine comprennent :

  • CryptoPunks #1021 vendu pour 720 ETH (2 569 908 dollars)
  • CryptoPunks #9797 vendu pour 140 ETH (503 547 dollars)
  • CryptoPunks #7414 vendu pour 100 ETH (341 596 dollars)
  • CryptoPunks #7211 vendu pour 75 ETH (292 320 dollars)
  • CryptoPunks #3291 vendu pour 72 ETH (281 019 dollars)
