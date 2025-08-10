L'anniversaire des 90 ans de Ron Paul suscite un don de 100 000 $ en Freedom Dollar

Les partisans des cryptomonnaies zano (ZANO) et freedom dollar (fUSD) ont fait un don de 100 000 $ pour célébrer le 90e anniversaire du Dr Ron Paul, renforçant ainsi l'initiative Ron Paul Money Bomb en cours.

Le groupe Freedom Dollar basé sur Zano soutient Ron Paul avec 100 000 $

Ce don célèbre l'engagement de toute une vie de Ron Paul en faveur d'une monnaie saine et de la liberté individuelle. Paul, ancien membre du Congrès américain et candidat à la présidence, est une figure vénérée dans les cercles libertariens pour sa position de plusieurs décennies contre l'ingérence gouvernementale et les systèmes de monnaie fiduciaire. Il a eu 90 ans le 9 août.

Freedom Dollar (fUSD) est un stablecoin décentralisé fonctionnant sur la blockchain Zano. Conçu pour incarner les principes de Paul, il offre une alternative axée sur la confidentialité aux systèmes de paiement traditionnels, utilisant une cryptographie avancée pour masquer les détails des transactions. Il maintient une valeur stable indexée sur le dollar américain.

Zano est une blockchain centrée sur la confidentialité développée par d'anciens créateurs de Monero. Elle utilise des signatures en anneau, des adresses furtives et des transactions confidentielles pour masquer par défaut l'expéditeur, le destinataire, le montant et le type d'actif. Son mécanisme de consensus hybride (Proof-of-Work/Zarcanum Proof-of-Stake) privilégie la sécurité et la scalabilité.

Dans le communiqué partagé avec Bitcoin.com News, un partisan de fUSD a déclaré :

Les fonds soutiennent la campagne Ron Paul Money Bomb, un effort de collecte de fonds récurrent pour des causes alignées sur la philosophie de Paul prônant un gouvernement limité et la liberté monétaire.

Classement des principaux dons en cryptomonnaies au 9 août 2025 à 13h30, heure de l'Est.

fUSD se distingue en permettant des transactions sans permission et résistantes à la censure, se positionnant comme un outil de souveraineté financière, contrairement aux paiements numériques traditionnels traçables. La technologie de Zano soutient ces fonctionnalités de confidentialité. À 13h30, heure de l'Est, fUSD est la cryptomonnaie la plus donnée, suivie par les dons en zano s'élevant à 15 100 $. Environ 5 261 $ en BTC ont été donnés, ainsi que plus de 1 000 $ en tether (USDT), comme le montre le classement des dons en cryptomonnaies.