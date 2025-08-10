L'élan des Altcoins pousse la Capitalisation boursière des Cryptos au-delà de 4 billions de dollars

Le marché des cryptomonnaies a clôturé la semaine sur une note positive, avec sa capitalisation totale dépassant brièvement les 4 billions de dollars. Ether et LINK ont été les performances remarquables, augmentant respectivement de plus de 21% et 33%.

Meilleurs Performers : ETH et LINK

Le marché des cryptomonnaies a clôturé la semaine en hausse, avec sa capitalisation totale dépassant brièvement la barre des 4 billions de dollars pour la deuxième fois en deux semaines. Le marché a été porté par les altcoins, dont beaucoup ont affiché des gains à deux chiffres. Ces gains ont vu la dominance du Bitcoin (BTC) chuter de près de 62% le 3 août à 57% le 9 août.

Ethereum (ETH) a été l'un des meilleurs performers de la semaine, ayant augmenté de plus de 21% pour clôturer à environ 4 215 dollars, un niveau observé pour la dernière fois en décembre 2021. Comme rapporté par Bitcoin.com News, certains analystes pensent qu'il est sur le point de dépasser son All-time High (ATH) de 4 878,26 dollars, tandis que les plus optimistes le voient atteindre 10 000 dollars avant la fin de l'année.

Pendant ce temps, Chainlink (LINK) a enregistré la plus forte hausse (33,6%) parmi les 20 principaux actifs numériques par capitalisation boursière. Après avoir commencé la semaine à un peu plus de 15 dollars, LINK a grimpé pour atteindre un pic de 21,22 dollars avant de redescendre à 21,14 dollars (12h27 EST le 7 août). C'était la première fois que le prix de LINK dépassait les 20 dollars depuis le 5 février de cette année.

Parmi les autres Gainers notables de cette période figurent Dogecoin (DOGE), qui a augmenté de plus de 24%, tandis que XLM a augmenté de 20,4%, suivi par HYPE à 17,3%. Le Plus grand gagnant de la semaine parmi les actifs numériques suivis par Coingecko était MYX, qui a augmenté de façon astronomique de 1 439%, suivi par TROLL avec 273,2% et SOON avec 159%.

Bien que de nombreux actifs numériques aient terminé la semaine en hausse, quelques-uns, dont TON, ont clôturé en baisse de 3,2%. XMR a été l'un des plus grands perdants de la semaine, chutant de 7% sur sept jours. La chute significative de la valeur de XMR a coïncidé avec des rapports selon lesquels le réseau Monero se prépare à une potentielle Attaque des 51 %, qui serait orchestrée par le réseau Qubic. Cette menace imminente d'une attaque coordonnée, qui pourrait compromettre l'intégrité et la sécurité du réseau, semble avoir directement alimenté l'anxiété du marché et contribué au fort déclin de l'actif numérique.

Pendant ce temps, Graphite Protocol (GP), VINE et ULTIMA ont été les plus grands perdants, chutant respectivement de 49,4%, 28,1% et 20,3%.