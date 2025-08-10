DOT Miners dévoile un programme spécial de cloud mining XRP, DOGE pour générer des revenus crypto passifs

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.
DOT Miners lance le Cloud Mining pour les détenteurs de XRP et DOGE, offrant jusqu'à 9 800 $ de revenus passifs quotidiens.
Dans le climat de marché volatil actuel, simplement détenir des actifs numériques n'est plus suffisant pour de nombreux investisseurs à la recherche d'une croissance constante. Reconnaissant ce changement, DOT Miners a déployé un programme de Cloud Mining dédié spécifiquement aux détenteurs de XRP et DOGE — promettant une voie simplifiée vers des revenus passifs, avec des plans haut de gamme offrant des rendements jusqu'à 9 800 $ par jour.
Cette nouvelle initiative permet aux participants de contourner les obstacles traditionnels du mining de cryptomonnaies. Pas d'équipement à acheter, pas de configurations complexes, pas de nuits blanches à gérer du matériel. Au lieu de cela, les utilisateurs déposent leurs XRP ou DOGE directement dans des contrats de mining alimentés par des Smart Contracts.
Ces contrats canalisent la liquidité vers les marchés BTC et ETH, visant à optimiser les profits tout en protégeant les investisseurs des défis opérationnels liés aux fluctuations de prix.
L'ouverture d'un compte prend quelques secondes. Les nouveaux membres reçoivent un crédit de bienvenue de 15 $ pour tester le système avant d'engager leurs propres fonds. La plateforme offre des niveaux de contrats flexibles, adaptés tant aux utilisateurs prudents de première fois qu'aux traders à volume élevé :
Les gains sont calculés et crédités automatiquement chaque jour. À la fin de chaque contrat, le capital initial est entièrement restitué, rendant le processus à la fois prévisible et sans stress.
La plateforme offre également un programme de parrainage lucratif. Chaque invitation réussie qui s'inscrit et investit rapporte à celui qui l'a invité une commission permanente de 4,5 % sur leurs contributions — sans limite sur le nombre de parrainages et avec des paiements instantanés.
DOT Miners est un fournisseur mondial de services de Cloud Mining, avec un accent sur le mining de BTC et l'expansion de l'infrastructure blockchain. Servant plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays, l'entreprise combine conformité réglementaire avec des contrôles de risque robustes. Soutenu par Bitmain, DOT Miners est également actif dans la promotion de l'éducation financière et de l'inclusion mondiale — aidant les individus partout à participer à la croissance de l'économie numérique.
Pour plus de détails, visitez le site officiel.
Divulgation des risques : Ce contenu est fourni par une partie tierce. Ni crypto.news ni l'auteur de cet article n'approuvent aucun produit mentionné sur cette page. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action liée à l'entreprise.