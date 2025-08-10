DOT Miners dévoile un programme spécial de cloud mining XRP, DOGE pour générer des revenus crypto passifs

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

DOT Miners lance le Cloud Mining pour les détenteurs de XRP et DOGE, offrant jusqu'à 9 800 $ de revenus passifs quotidiens.

Aperçu DOT Miners offre aux détenteurs de XRP et DOGE du Cloud Mining avec jusqu'à 9 800 $ par jour.

Sans équipement nécessaire, les utilisateurs peuvent miner BTC et ETH via des Smart Contracts avec des plans flexibles.

Gagnez des revenus passifs plus 4,5% de commissions de parrainage avec la plateforme DOT Miners.

Dans le climat de marché volatil actuel, simplement détenir des actifs numériques n'est plus suffisant pour de nombreux investisseurs à la recherche d'une croissance constante. Reconnaissant ce changement, DOT Miners a déployé un programme de Cloud Mining dédié spécifiquement aux détenteurs de XRP et DOGE — promettant une voie simplifiée vers des revenus passifs, avec des plans haut de gamme offrant des rendements jusqu'à 9 800 $ par jour.

Cette nouvelle initiative permet aux participants de contourner les obstacles traditionnels du mining de cryptomonnaies. Pas d'équipement à acheter, pas de configurations complexes, pas de nuits blanches à gérer du matériel. Au lieu de cela, les utilisateurs déposent leurs XRP ou DOGE directement dans des contrats de mining alimentés par des Smart Contracts.

Ces contrats canalisent la liquidité vers les marchés BTC et ETH, visant à optimiser les profits tout en protégeant les investisseurs des défis opérationnels liés aux fluctuations de prix.

L'ouverture d'un compte prend quelques secondes. Les nouveaux membres reçoivent un crédit de bienvenue de 15 $ pour tester le système avant d'engager leurs propres fonds. La plateforme offre des niveaux de contrats flexibles, adaptés tant aux utilisateurs prudents de première fois qu'aux traders à volume élevé :

Mineur Novice — 100 $ pour 2 jours | 3,50 $ par jour | 107 $ de rendement total

— 100 $ pour 2 jours | 3,50 $ par jour | 107 $ de rendement total Mineur Débutant — 550 $ pour 7 jours | 6,71 $ par jour | 596,97 $ de rendement total

— 550 $ pour 7 jours | 6,71 $ par jour | 596,97 $ de rendement total Mineur Pro — 3 100 $ pour 20 jours | 42,78 $ par jour | 3 955,60 $ de rendement total

— 3 100 $ pour 20 jours | 42,78 $ par jour | 3 955,60 $ de rendement total Mineur Pro Plus — 5 100 $ pour 35 jours | 74,97 $ par jour | 7 723,95 $ de rendement total

— 5 100 $ pour 35 jours | 74,97 $ par jour | 7 723,95 $ de rendement total Mineur Prime — 10 000 $ pour 43 jours | 156 $ par jour | 16 708 $ de rendement total

— 10 000 $ pour 43 jours | 156 $ par jour | 16 708 $ de rendement total Mineur Prime Élite — 30 000 $ pour 45 jours | 537 $ par jour | 54 165 $ de rendement total

— 30 000 $ pour 45 jours | 537 $ par jour | 54 165 $ de rendement total Mineur Quantum — 150 000 $ pour 47 jours | 3 000 $ par jour | 291 000 $ de rendement total



Les gains sont calculés et crédités automatiquement chaque jour. À la fin de chaque contrat, le capital initial est entièrement restitué, rendant le processus à la fois prévisible et sans stress.

Conformité réglementaire et transparence — Basé au Royaume-Uni, DOT Miners opère dans le strict respect des règles financières locales, avec chaque transaction entièrement traçable. Opération sans effort — Aucun matériel de mining ou savoir-faire technique requis ; les utilisateurs peuvent tout gérer depuis un smartphone ou un ordinateur portable. Infrastructure durable — Les centres de données en Europe du Nord et en Afrique sont entièrement alimentés par des sources d'énergie renouvelable, assurant stabilité et responsabilité environnementale. Support multi-crypto — Accepte USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, LTC, SOL et plus encore, permettant des dépôts et retraits sans friction. Soutenu par des leaders de l'industrie — Le soutien stratégique de Bitmain, le plus grand fabricant mondial de matériel de mining de cryptomonnaies, renforce la résilience technique et de la chaîne d'approvisionnement. Sécurité avancée — Protection DDoS Cloudflare, cryptage EV SSL et authentification multi-facteurs protègent les fonds des utilisateurs de la connexion au retrait.



La plateforme offre également un programme de parrainage lucratif. Chaque invitation réussie qui s'inscrit et investit rapporte à celui qui l'a invité une commission permanente de 4,5 % sur leurs contributions — sans limite sur le nombre de parrainages et avec des paiements instantanés.

DOT Miners est un fournisseur mondial de services de Cloud Mining, avec un accent sur le mining de BTC et l'expansion de l'infrastructure blockchain. Servant plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays, l'entreprise combine conformité réglementaire avec des contrôles de risque robustes. Soutenu par Bitmain, DOT Miners est également actif dans la promotion de l'éducation financière et de l'inclusion mondiale — aidant les individus partout à participer à la croissance de l'économie numérique.

Pour plus de détails, visitez le site officiel.