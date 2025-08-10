CEXDEX+
De l'Or au Bitcoin : La Dotation de Harvard Fait un Pari Audacieux sur les Cryptomonnaies

Auteur : Bitcoin.com NewsSource : Bitcoin.com News
2025/08/10 06:10
Le dernier dépôt 13-F de l'université auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) montre que Harvard Management Company, la société derrière la dotation de Harvard, a placé un pari de 116,67 millions de dollars sur l'ETF Ishares Bitcoin Trust.

Bitcoin entre dans la Ivy League alors que Harvard ajoute une participation de 116 millions de dollars dans IBIT

La prestigieuse université Harvard investit par le biais de sa dotation gérée par Harvard Management Company (HMC) avec une stratégie diversifiée axée principalement sur des actifs alternatifs comme le capital-investissement et les fonds spéculatifs, ainsi que sur les actions publiques. Le dernier formulaire 13-F de HMC offre un aperçu de la façon dont la dotation de cette prestigieuse université positionne son important portefeuille.

Le dépôt 13-F révèle d'importants paris sur des géants de la technologie comme Microsoft (10,03 milliards de dollars, 623 300 actions), Amazon (234,98 millions de dollars, 1,07 million d'actions), Alphabet ou Google (113,88 millions de dollars, 646 200 actions), et Nvidia (104,40 millions de dollars, 660 831 actions). Il y a également une participation considérable de 120,50 millions de dollars dans Meta Platforms et 53,12 millions de dollars dans Broadcom.

Les gestionnaires de Harvard ont également révélé un investissement dans l'exposition au Bitcoin (BTC) — le dépôt montre 116,67 millions de dollars dans l'ETF Ishares Bitcoin Trust (IBIT) de Blackrock, reflétant une exposition directe aux cryptomonnaies, et 101,51 millions de dollars dans le SPDR Gold Trust, ajoutant une couverture de la finance traditionnelle (TradFi). Les autres participations vont des investissements dans la biotechnologie comme 10X Genomics et Maze Therapeutics à la société de jeux Light & Wonder et au géant des réservations Booking Holdings.

Fait intéressant, Purecycle Technologies apparaît deux fois — 3,02 millions de dollars en bons de souscription et un énorme 26,07 millions de dollars en actions ordinaires — signalant une forte conviction dans cet innovateur du recyclage. Ce mélange suggère que la dotation de Harvard parie à la fois sur la pointe de l'innovation, comme l'intelligence artificielle (IA) et le Bitcoin, ainsi que sur l'attrait séculaire de l'or. Sur les réseaux sociaux, les enthousiastes du Bitcoin ont accueilli favorablement la nouvelle, célébrant l'exposition de Harvard à la principale cryptomonnaie.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

