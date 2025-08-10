Le directeur juridique de Ripple dévoile un risque caché qui pourrait freiner la prochaine grande avancée de la Crypto

Le directeur juridique de Ripple met en garde contre une barrière cachée qui menace la prochaine percée des crypto-monnaies, tout en révélant l'étincelle précise qui pourrait déclencher une vague irrésistible d'adoption mondiale.

L'adoption massive est à portée de main—si les crypto-monnaies parviennent à déchiffrer le code de sensibilisation, explique le directeur juridique de Ripple

Le directeur juridique de Ripple et président de l'Association Nationale des Crypto-monnaies (NCA), Stuart Alderoty, a partagé dans un article d'opinion publié sur Fast Company le 7 août que la barrière la plus importante à la prochaine phase de croissance des crypto-monnaies n'est pas la volatilité du marché ou les cas de fraude très médiatisés, mais un manque de compréhension du public.

S'appuyant sur les résultats du Crypto Confidence Pulse 2025 de la NCA, réalisé par Harris Poll, Alderoty a souligné la confusion généralisée parmi les Américains ne possédant pas d'actifs numériques. Près de 90% de ces répondants ont déclaré ne pas se sentir suffisamment informés sur l'achat, le trading ou l'utilisation des crypto-monnaies, et 49% ont cité cela comme leur principale raison de rester en dehors du marché. Il a également noté :

La recherche a segmenté les non-détenteurs en cinq profils : Curieux, Observateurs de tendances, Sceptiques, Traditionalistes et Prudents—chacun avec des motivations et des préoccupations différentes. Les individus Curieux discutent déjà de crypto-monnaies et 42% sont susceptibles d'en acheter cette année ; les Observateurs de tendances veulent des exemples tangibles de son utilisation ; les Sceptiques exigent des garanties de sécurité et une surveillance ; les Traditionalistes préfèrent les banques et les cartes de crédit ; et les Prudents se sentent en retard sur la tendance mais restent ouverts à l'apprentissage auprès de sources fiables.

Alderoty a souligné que l'éducation doit être adaptée à ces publics, que ce soit par des conseils pratiques de configuration de portefeuille, des exemples d'adoption par des marchands dans le monde réel, ou des assurances fondées sur des politiques. Les préoccupations de sécurité persistent, avec 43% inquiets pour la sécurité et 36% se méfiant des plateformes.

Le directeur juridique de Ripple a souligné que la résolution de ces problèmes nécessite plus que de la technologie :

Il a soutenu que des cadres réglementaires coordonnés, développés en collaboration avec l'industrie, pourraient apporter de la clarté sans entraver l'innovation. Les défenseurs affirment que combler le fossé des connaissances avec une éducation transparente et spécifique à chaque public pourrait transformer l'hésitation en une adoption plus large, faisant des crypto-monnaies un outil financier plus inclusif.