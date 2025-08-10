CEXDEX+
Pourquoi le launchpad de memes Bags a-t-il dépensé 800 000 $ pour un prototype de casquette WIF ?

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/10 08:00
Écrit par Cookie

Regardez, pour seulement 30 $ vous pouvez obtenir un bonnet comme celui-ci :

Mais hier, @finnbags, le fondateur et PDG du Launchpad de Memes Coins Bags, a dépensé 6,8 Bitcoin (environ 800 000 $) pour acheter le même bonnet rose que celui de l'image ci-dessus.

La prime de 800 000 $ représente la valeur "originale" du mème. Le bonnet qu'@finnbags a acheté est celui qui est apparu dans le prototype de mème de 2018 pour $WIF (dogwifhat), un célèbre token mème de l'Écosystème Solana. Maintenant, le bonnet quittera pour toujours la tête de l'adorable chiot illustré ci-dessus et sera entre les mains de Bags.

Un autre concurrent sérieux dans l'enchère était @gr3gor14n, dont l'offre la plus élevée a atteint 6,6 BTC. Il a déclaré sur X que son plan était d'acheter le bonnet, de le mettre sur la tête de son chien et de lancer un token $WIF2 sans limites.

@finnbags a déclaré avoir utilisé tous les revenus du token mème $BTH de la plateforme Bags pour acheter le bonnet. Actuellement, $BTH a une capitalisation boursière de près de 5 millions de dollars.

Comme on peut le voir dans le tweet ci-dessus, @finnbags a déclaré qu'ils pourraient mettre à jour les métadonnées de $BTH plus tard. De plus, avec @finnbags et le compte officiel de Bags arborant désormais le même token, certains joueurs espèrent que cette monnaie sera la première dans les guerres de lancement de mèmes de la plateforme Bags. Après tout, 800 000 $ en argent réel ont déjà été dépensés.

Ce matin, @finnbags a de nouveau tweeté, annonçant qu'il offrira une récompense de 250 000 $ pour le premier Memes Coins sur la plateforme Bags à dépasser une valeur marchande de 10 millions de dollars et à la maintenir pendant 24 heures. Les développeurs et les détenteurs du token gagnant pourront partager cette récompense.

Outre $BTH, un autre concurrent sérieux est $NYAN. Ce token, qui a apporté le mème classique Nyan Cat au lanceur Bags, utilise la fonction d'allocation des frais de Bags pour diriger les revenus vers @PRguitarman, le créateur original du mème Nyan Cat. Cette initiative a réussi à attirer l'interaction du créateur original du mème Nyan Cat.

Comparé au précédent Launchpad Boop, qui exigeait que les KOL émettent personnellement des pièces pour débloquer l'airdrop de tokens de la plateforme, la fonction d'allocation des revenus de Bags donne aux créateurs/KOL une plus grande liberté. Ils n'ont pas besoin d'émettre personnellement des pièces, et ils peuvent également choisir de rester silencieux et de ne pas réclamer cette partie des frais de transaction. À l'heure actuelle, cela semble être une méthode plus douce et plus efficace.

Jusqu'où cette campagne marketing de 800 000 $ mènera-t-elle finalement $BTH ? Bags pourra-t-il sortir victorieux des guerres des Launchpad de mèmes ? Nous devrons attendre et voir.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

