Stability DAO : Fonds affectés par l'attaque CrediX, et un rapport est en cours de préparation pour récupérer les fonds.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/10 08:28
DeFi
DAO Maker
PANews a rapporté le 10 août que selon Décryptage, en réponse au "silence" de CrediX après la désactivation du compte X suite à un piratage, le protocole DeFi Organisation Autonome Décentralisée (DAO) Stability a tweeté qu'environ 20% à 30% des fonds Metavault sur sa plateforme ont été affectés. L'Organisation Autonome Décentralisée (DAO) Stability travaille en étroite collaboration avec Sonic Labs et d'autres protocoles affectés et rédige un rapport détaillé pour suivre l'équipe et les exploitants dans l'espoir de récupérer les fonds. En outre, l'Organisation Autonome Décentralisée (DAO) Stability développe un plan de compensation et de récupération des actifs pour aider les victimes touchées, qui devrait être mis en œuvre dans les deux semaines au plus tôt. MetaVault rouvrira la semaine prochaine, et plus de détails seront annoncés à ce moment-là. Stability a précédemment collaboré avec CrediX et s'est intégré à CrediX il y a environ une semaine, affirmant que cela a apporté des opportunités de revenus supplémentaires à la plateforme.

