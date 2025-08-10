Bo Hines, directeur exécutif du Conseil de Cryptographie de la Maison Blanche, démissionne

PANews a rapporté le 10 août que la journaliste Eleanor Terrett a tweeté que Bo Hines, Directeur Exécutif du Conseil de Cryptographie de la Maison Blanche, se retire vers le secteur privé. Hines, qui travaillait auparavant comme partenaire dans une société d'investissement en capital de croissance avant de rejoindre l'administration Trump, continuera en tant qu'employé spécial du gouvernement, assistant David Sacks dans l'avancement des initiatives liées à l'intelligence artificielle. Le député de Hines, Patrick Witt, devrait prendre la relève en tant que Directeur Exécutif.
Bo Hines a confirmé cela via X, en disant : "Après mon retour dans le secteur privé, je me réjouis de continuer à soutenir l'écosystème florissant des cryptomonnaies aux États-Unis."
