Robert Kiyosaki Envisage un Effondrement du Bitcoin à 90 000 $ Ce Mois-ci pour Doubler Sa Position BTC

La baisse d'août du Bitcoin pourrait pousser les prix vers 90 000 $, selon Robert Kiyosaki, qui considère cette baisse potentielle comme une opportunité en or pour élargir les positions et générer des gains extraordinaires à long terme.

La 'Malédiction d'août du Bitcoin' pourrait faire monter le prix à 90 000 $, déclare Robert Kiyosaki alors qu'il se prépare à doubler sa position

Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père Riche Père Pauvre, a une fois de plus exprimé ses opinions sur le Bitcoin, l'investissement et l'état de l'économie. Son livre a été un phénomène mondial, traduit en des dizaines de langues et vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier, inspirant les gens à repenser l'argent, la richesse et l'indépendance financière.

Le célèbre auteur a abordé cette semaine la soi-disant "Malédiction d'août du Bitcoin", déclarant :

Plutôt que de craindre une baisse, Kiyosaki l'a accueillie favorablement. Il a partagé : "Si la Malédiction d'août du Bitcoin frappe et que le Bitcoin s'effondre, je suis prêt à doubler ma position aujourd'hui. Le problème n'est pas le Bitcoin. Le vrai problème est notre dette de plusieurs billions de dollars et les docteurs incompétents qui dirigent 'le MARÉCAGE', la Fed et notre Trésor. La Malédiction d'août du Bitcoin rendra la plupart des investisseurs en Bitcoin plus riches."

La "Malédiction d'août du Bitcoin" fait référence à un schéma historique où le prix du BTC a souvent subi une pression à la baisse ou sous-performé pendant le mois d'août. C'est une tendance observée, pas une garantie, avec des causes potentielles incluant un faible volume d'échanges saisonnier et des prises de bénéfices, devenant parfois une prophétie auto-réalisatrice.

Se tournant vers les investissements traditionnels, Kiyosaki a averti ses followers : "Les planificateurs financiers mentent quand ils disent que 'les obligations sont sûres'. Rien n'est sûr lors d'un krach boursier. Le marché de l'immobilier commercial s'effondre. Moody's a dégradé les obligations américaines. Les Asiatiques achètent de l'or."

Il a ajouté :

Cette semaine, l'auteur acclamé a également souligné le potentiel de création de richesse du Bitcoin : "N'importe qui peut devenir millionnaire : je n'arrive pas à croire à quel point le Bitcoin rend l'enrichissement si facile. Le Bitcoin est une conception d'actif de pur génie. Pas de désordre, pas de stress. Il suffit de le configurer et de l'oublier." Il a poursuivi : "Je ne savais pas à quel point Satoshi avait brillamment conçu le Bitcoin jusqu'à ce que je fasse une petite étude, investisse quelques dollars... le configure... l'oublie... et il s'est transformé en plusieurs millions de dollars. Les millions les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Je vous souhaite la même bonne fortune."

Enfin, louant un récent changement de politique, Kiyosaki a écrit : "Trump permettant aux comptes de retraite d'épargner en Bitcoin est une grande nouvelle... Épargnez-vous en Bitcoin ?" Pour lui, le Bitcoin — aux côtés de l'or et de l'argent — reste la clé pour survivre et prospérer dans ce qu'il croit être un effondrement économique inévitable.