PANews a rapporté le 10 août que selon le China Consumer News, des journalistes du Bureau municipal de supervision des marchés de Shiyan dans la province du Hubei ont appris que le bureau a récemment reçu

Le Hubei Shiyan émet un avertissement contre les risques de systèmes pyramidaux liés aux monnaies virtuelles

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/10 09:08
PANews a rapporté le 10 août que selon le China Consumer News, des journalistes du Bureau municipal de supervision des marchés de Shiyan dans la province du Hubei ont appris que le bureau a récemment reçu de multiples plaintes des utilisateurs et rapports concernant des projets de monnaie virtuelle tels que "Uke Chuang", "Shiyi Hui" et "Ronghui Capital". Les enquêtes initiales ont révélé que ces projets annonçaient des rendements sur les investissements en cryptomonnaies. Leur modèle impliquait l'utilisation de plateformes tierces pour la spéculation en ligne de cryptomonnaies et le recrutement de membres via un modèle de "fission". En plus de profiter du suivi des investisseurs individuels, les membres étaient également tenus de partager leurs profits et d'inviter de nouveaux investisseurs à investir, profitant ainsi du "recrutement de membres". Ce comportement est soupçonné d'utiliser des systèmes pyramidaux pour mener des activités financières illégales et présente des risques importants.

Afin de protéger la sécurité des biens des consommateurs, conformément aux "Règlements sur l'interdiction des systèmes pyramidaux" et à l'"Avis sur la prévention et le traitement des risques liés à la spéculation sur les transactions de monnaie virtuelle", le Bureau municipal de supervision des marchés de Shiyan émet par la présente un avertissement de risque pour se méfier des pièges des systèmes pyramidaux de monnaie virtuelle.

