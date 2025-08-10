Gouverneure du Conseil de la Réserve fédérale Bowman : Soutient le début des baisses de taux d'intérêt en septembre et devrait réduire les taux d'intérêt trois fois cette année

PANews a rapporté le 10 août que selon Jinshi, la gouverneure de la Réserve fédérale Bowman a déclaré que la récente révision à la baisse des données sur la croissance de l'emploi renforce l'argument en faveur d'une réduction des taux de la Fed. La faiblesse apparente du marché du travail l'emporte sur le risque d'inflation future, et elle s'attend à soutenir des baisses de taux lors des trois réunions restantes de la Fed cette année. Avec le ralentissement de la croissance économique cette année et les signes clairs d'affaiblissement de l'activité du marché du travail, il est approprié de commencer un changement progressif d'une position politique modérément restrictive vers la neutralité.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.