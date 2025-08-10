Gouverneure du Conseil de la Réserve fédérale Bowman : Soutient le début des baisses de taux d'intérêt en septembre et devrait réduire les taux d'intérêt trois fois cette année Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/10 09:14 Partager

PANews a rapporté le 10 août que selon Jinshi, la gouverneure de la Réserve fédérale Bowman a déclaré que la récente révision à la baisse des données sur la croissance de l'emploi renforce l'argument en faveur d'une réduction des taux de la Fed. La faiblesse apparente du marché du travail l'emporte sur le risque d'inflation future, et elle s'attend à soutenir des baisses de taux lors des trois réunions restantes de la Fed cette année. Avec le ralentissement de la croissance économique cette année et les signes clairs d'affaiblissement de l'activité du marché du travail, il est approprié de commencer un changement progressif d'une position politique modérément restrictive vers la neutralité.