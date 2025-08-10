CEXDEX+
PANews a rapporté le 10 août que Juan Carlos Reyes, président de la Commission des actifs numériques d'El Salvador (CNAD), l'organisme de réglementation des cryptomonnaies du gouvernement salvadorien, a déclaré que les banques d'investissement sont désormais autoriséesPANews a rapporté le 10 août que Juan Carlos Reyes, président de la Commission des actifs numériques d'El Salvador (CNAD), l'organisme de réglementation des cryptomonnaies du gouvernement salvadorien, a déclaré que les banques d'investissement sont désormais autorisées

Président du CNAD d'El Salvador : La nouvelle loi sur les banques d'investissement permet aux banques agréées de mener des activités liées aux actifs numériques

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/10 09:26
PANews a rapporté le 10 août que Juan Carlos Reyes, président de la Commission des actifs numériques d'El Salvador (CNAD), l'organisme de réglementation des cryptomonnaies du gouvernement salvadorien, a déclaré que les banques d'investissement sont désormais autorisées à détenir du Bitcoin et d'autres actifs numériques dans leurs bilans et à fournir des services de cryptomonnaies aux investisseurs "sophistiqués" (équivalents aux investisseurs accrédités aux États-Unis).

"La nouvelle loi sur les banques d'investissement permet aux banques d'investissement privées de fournir des services aux 'investisseurs sophistiqués' à la fois en monnaie fiduciaire et en devises étrangères, et de détenir une licence de Fournisseur de Services d'Actifs Numériques (PSAD) pour s'engager dans des activités d'actifs numériques comme le Bitcoin. Les banques détenant des licences PSAD peuvent choisir de fonctionner entièrement comme des banques Bitcoin."

Les partisans de la nouvelle loi affirment qu'elle encourage les investissements étrangers à El Salvador et positionne le pays comme un centre financier émergent.

Des informations antérieures rapportaient qu'El Salvador prévoit d'établir la première banque Bitcoin au monde.

