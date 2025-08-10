CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 10 août que selon la surveillance de @ai_9684xtpa, l'adresse 0xD5B...B9c0a a accumulé 2 millions de PROVE à un prix moyen pondéré de 1$ au cours des trois derniers jours, etPANews a rapporté le 10 août que selon la surveillance de @ai_9684xtpa, l'adresse 0xD5B...B9c0a a accumulé 2 millions de PROVE à un prix moyen pondéré de 1$ au cours des trois derniers jours, et

Une certaine adresse a accumulé 2 millions de PROVE au cours des trois derniers jours, et a maintenant réalisé un profit de 873 000 $.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/10 09:28
Succinct
PROVE$0.4562+1.26%
Nowchain
NOW$0.00101-3.80%

PANews a rapporté le 10 août que selon la surveillance de @ai_9684xtpa, l'adresse 0xD5B...B9c0a a accumulé 2 millions de PROVE à un prix moyen de 1 $ au cours des trois derniers jours, et a maintenant réalisé un profit flottant de 873 000 $ ; elle a actuellement mis en gage tous ses tokens.

Opportunité de marché
Logo de Succinct
Cours Succinct(PROVE)
$0.4562
$0.4562$0.4562
+1.80%
USD
Graphique du prix de Succinct (PROVE) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Un expert affirme que XRP ne changera pas votre vie si vous continuez à faire cela

Un expert affirme que XRP ne changera pas votre vie si vous continuez à faire cela

L'article Pundit Says XRP Won't Change Your Life If You Keep Doing This est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Pundit Says XRP Won't Change Your Life If
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 11:13
L'informatique quantique présente des risques pour la sécurité de Bitcoin, selon un chercheur de Coinbase

L'informatique quantique présente des risques pour la sécurité de Bitcoin, selon un chercheur de Coinbase

L'article L'informatique quantique pose des risques pour la sécurité du Bitcoin, selon un chercheur de Coinbase est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Le responsable des investissements mondiaux de Coinbase
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 11:21
Strategy bondit de 6 % suite à la décision de MSCI de ne pas exclure les entreprises de trésorerie d'actifs numériques des indices

Strategy bondit de 6 % suite à la décision de MSCI de ne pas exclure les entreprises de trésorerie d'actifs numériques des indices

L'article Strategy bondit de 6 % suite à la décision de MSCI de ne pas exclure les entreprises détenant des actifs numériques en trésorerie des indices est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) est en tête
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 11:22