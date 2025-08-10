CEXDEX+
Le volume de transactions NFT a chuté de 11% en glissement mensuel à 134,9 millions de dollars au cours des sept derniers jours, avec une baisse d'environ 90% tant pour les acheteurs que pour les vendeurs.

Auteur : PANews
2025/08/10 08:37
PANews a rapporté le 10 août que Crypto.news a signalé que les données de CryptoSlam montraient que le volume de transactions du marché NFT a chuté de 11% à 134,9 millions de dollars au cours de la semaine dernière. La participation au marché a également diminué, avec le nombre d'acheteurs de NFT chutant de 89,83% à 73 900 et le nombre de vendeurs de NFT chutant de 91,14% à 42 878. Le nombre de transactions NFT a augmenté de 1,60% à 1 781 919.

Le volume de transactions sur le réseau Ethereum a atteint 58,5 millions de dollars, en baisse de 23,43% par rapport à la semaine précédente. Le volume de transactions sur le réseau Polygon a atteint 17,8 millions de dollars, en hausse de 56,90% par rapport à la semaine précédente. Le volume de transactions sur le réseau Bitcoin a atteint 14,2 millions de dollars, en baisse de 19,47% par rapport à la semaine précédente. Le volume de transactions sur le réseau BNB Chain a atteint 13,6 millions de dollars, en hausse de 33,54%.

Les transactions à haute valeur de cette semaine comprennent :

  • CryptoPunks #1021 vendu pour 720 ETH (2 569 908 $)
  • CryptoPunks #9797 vendu pour 140 ETH (503 547 USD)
  • CryptoPunks #7414 vendu pour 100 ETH (341 596 USD)
  • CryptoPunks #7211 vendu pour 75 ETH (292 320 $)
  • CryptoPunks #3291 vendu pour 72 ETH (281 019 USD)
