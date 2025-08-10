Le volume de transactions NFT a chuté de 11% en glissement mensuel à 134,9 millions de dollars au cours des sept derniers jours, avec une baisse d'environ 90% tant pour les acheteurs que pour les vendeurs.

PANews a rapporté le 10 août que Crypto.news a signalé que les données de CryptoSlam montraient que le volume de transactions du marché NFT a chuté de 11% à 134,9 millions de dollars au cours de la semaine dernière. La participation au marché a également diminué, avec le nombre d'acheteurs de NFT chutant de 89,83% à 73 900 et le nombre de vendeurs de NFT chutant de 91,14% à 42 878. Le nombre de transactions NFT a augmenté de 1,60% à 1 781 919.

Le volume de transactions sur le réseau Ethereum a atteint 58,5 millions de dollars, en baisse de 23,43% par rapport à la semaine précédente. Le volume de transactions sur le réseau Polygon a atteint 17,8 millions de dollars, en hausse de 56,90% par rapport à la semaine précédente. Le volume de transactions sur le réseau Bitcoin a atteint 14,2 millions de dollars, en baisse de 19,47% par rapport à la semaine précédente. Le volume de transactions sur le réseau BNB Chain a atteint 13,6 millions de dollars, en hausse de 33,54%.

Les transactions à haute valeur de cette semaine comprennent :