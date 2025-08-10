Une certaine adresse a accumulé 2 millions de PROVE au cours des trois derniers jours, et a maintenant réalisé un profit de 873 000 $. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/10 09:28 Partager

PANews a rapporté le 10 août que selon la surveillance de @ai_9684xtpa, l'adresse 0xD5B...B9c0a a accumulé 2 millions de PROVE à un prix moyen de 1 $ au cours des trois derniers jours, et a maintenant réalisé un profit flottant de 873 000 $ ; elle a actuellement mis en gage tous ses tokens.

