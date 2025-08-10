BlackRock clarifie sa position sur l'ETF XRP alors que les traders doublent leur mise sur les cotes d'approbation

La spéculation autour d'un potentiel ETF spot XRP électrise les marchés crypto alors que la clarté juridique, l'élan institutionnel et les cotes de prédiction en hausse alimentent les espoirs d'un produit d'investissement historique.

L'historique de Blackrock avec Bitcoin soulève des questions sur le calendrier et la stratégie d'un ETF XRP

Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, est devenu le centre des discussions du marché cette semaine concernant son éventuelle démarche pour déposer une demande d'ETF spot XRP (fonds négocié en bourse). Nate Geraci, président du conseiller en investissement enregistré Novadius Wealth Management, a alimenté la spéculation en exprimant sa confiance qu'un tel dépôt se produira certainement.

Suite à la fin du procès SEC contre Ripple, Geraci a partagé sur la plateforme de médias sociaux X : "Je pense que Blackrock attendait de voir cela avant de déposer une demande pour l'ETF Ishares XRP... J'assumerai si j'ai tort. À mon avis, cela n'a aucun sens pour eux d'ignorer les actifs crypto au-delà de BTC et ETH. Sinon, ils disent essentiellement que BTC et ETH sont les seuls qui auront jamais de la valeur. Audacieux."

Un porte-parole de Blackrock a directement abordé la spéculation, déclarant à The Block vendredi :

Suite à la clarification de la société de gestion d'actifs, Geraci a publié sur X : "Blackrock me contredit immédiatement... Dit qu'il n'y a pas de plans actuellement pour lancer un ETF spot XRP (ou SOL). À mon avis, cela sera considéré comme une erreur avec le recul. Nous verrons bien." Cependant, certains croient toujours que Blackrock finira par poursuivre un tel produit. L'avocat Bill Morgan a souligné : "Ils étaient contre le Bitcoin pendant des années jusqu'à ce qu'ils ne le soient soudainement plus."

Dans ce contexte, les observateurs du marché considéraient initialement Blackrock comme un potentiel pionnier dans le lancement d'un produit d'investissement institutionnel pour XRP. Bien que sa déclaration ait tempéré une partie de l'engouement immédiat, les partisans soutiennent que les conditions pour un tel produit s'améliorent. La plateforme de marché prédictif Polymarket montre une forte confiance dans l'approbation d'un ETF spot XRP, avec des cotes récemment fluctuantes mais atteignant jusqu'à 98%, portées par un élan plus large dans les approbations d'ETF crypto.

L'élan pour XRP a été renforcé par Ripple Labs et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) qui ont retiré leurs appels dans leur long différend juridique concernant XRP, un geste que certains considèrent comme un pas vers la clarté réglementaire. Les tendances d'adoption par les entreprises ont également renforcé les perspectives, avec davantage d'entreprises intégrant XRP dans leurs stratégies de trésorerie.