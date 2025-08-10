CEXDEX+
XRP et Parts Ripple Ancrent la Stratégie Révolutionnaire à Double Actif de Vivopower

Auteur : Bitcoin.com NewsSource : Bitcoin.com News
2025/08/10 10:30
Une société cotée au Nasdaq fait l'histoire avec un pari de 100 millions de dollars sur les actions Ripple et les tokens XRP, offrant aux investisseurs une exposition sans précédent à la fois aux crypto-monnaies et aux actions.

Première société cotée aux États-Unis à offrir aux actionnaires une exposition à la fois aux actions Ripple et aux tokens XRP

Vivopower International Plc (Nasdaq : VVPR) a annoncé le 8 août qu'après deux mois de diligence raisonnable, elle prévoit d'allouer 100 millions de dollars pour un achat initial d'actions Ripple détenues en privé. L'acquisition se fera par le biais d'accords directs avec les actionnaires existants de Ripple, sous réserve de l'approbation de la direction.

"En dehors de ces transactions, Vivopower continuera d'acquérir et de détenir directement des tokens XRP", a confirmé la société, ajoutant :

"Sur une base de prix moyen pondéré, cette stratégie à double volet vise à offrir un coût d'acquisition par token XRP qui représente une remise exceptionnellement favorable par rapport au prix du marché du XRP", a précisé Vivopower.

Ripple, soutenu par Andreessen Horowitz et Google Ventures, détient 41 milliards de tokens XRP, soit environ 41% de l'offre totale, principalement sous séquestre. Ses opérations comprennent le stablecoin RLUSD, le courtier principal Hidden Road, les dépositaires Metaco et Standard Custody and Trust Company, ainsi que la plateforme de paiement Rail récemment acquise.

Kevin Chin, président exécutif et PDG de Vivopower, a commenté : "L'opportunité d'acquérir des actions Ripple et de réduire matériellement le prix d'acquisition moyen par XRP est conforme à notre objectif de construire un modèle de trésorerie durable à long terme qui se traduit par un potentiel de hausse substantiel pour les actionnaires." Il a poursuivi :

Opportunité de marché
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

