Le Salvador a augmenté ses avoirs de 8 BTC au cours des 7 derniers jours, portant ses avoirs totaux à 6263,18.

Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/10 11:16

Selon PANews le 10 août, El Salvador a augmenté ses avoirs de 8 Bitcoin au cours des 7 derniers jours. Ses avoirs actuels en Bitcoin ont atteint 6 263,18, pour une valeur totale de 738,5 millions de dollars américains.

