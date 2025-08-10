CEXDEX+
S&P Global : les données de l'IPC américain de juillet seront un indicateur économique clé dans la nouvelle semaine

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/10 11:59

PANews a rapporté le 10 août que, selon Jinshi, S&P Global a déclaré que les données de l'indice des prix à la consommation américain de juillet seront un indicateur économique clé pour la semaine à venir. Les marchés attendent le rapport avec impatience, anticipant que les tarifs douaniers feront augmenter l'inflation. Bien que les récents développements tarifaires (y compris les tarifs plus élevés imposés le 7 août et la nouvelle menace de tarif de 100% sur les puces) semblent indiquer une inflation croissante, l'inflation globale des prix à la consommation aux États-Unis est restée inférieure à 3,0% au deuxième trimestre. Notamment, le PMI américain de S&P Global, un indicateur avancé des tendances de l'indice des prix à la consommation, a déjà laissé entrevoir une hausse potentielle de l'inflation au second semestre 2025. Par conséquent, les prochaines données de l'indice des prix à la consommation confirmeront si les augmentations de prix ont commencé à s'accélérer en juillet. Cela est crucial pour la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui adopte actuellement une approche attentiste compte tenu de la volatilité potentielle des prix.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

