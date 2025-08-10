S&P Global : les données de l'IPC américain de juillet seront un indicateur économique clé dans la nouvelle semaine Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/10 11:59 Partager

PANews a rapporté le 10 août que, selon Jinshi, S&P Global a déclaré que les données de l'indice des prix à la consommation américain de juillet seront un indicateur économique clé pour la semaine à venir. Les marchés attendent le rapport avec impatience, anticipant que les tarifs douaniers feront augmenter l'inflation. Bien que les récents développements tarifaires (y compris les tarifs plus élevés imposés le 7 août et la nouvelle menace de tarif de 100% sur les puces) semblent indiquer une inflation croissante, l'inflation globale des prix à la consommation aux États-Unis est restée inférieure à 3,0% au deuxième trimestre. Notamment, le PMI américain de S&P Global, un indicateur avancé des tendances de l'indice des prix à la consommation, a déjà laissé entrevoir une hausse potentielle de l'inflation au second semestre 2025. Par conséquent, les prochaines données de l'indice des prix à la consommation confirmeront si les augmentations de prix ont commencé à s'accélérer en juillet. Cela est crucial pour la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui adopte actuellement une approche attentiste compte tenu de la volatilité potentielle des prix.