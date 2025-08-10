Données : La capitalisation boursière d'USDe a dépassé 10 milliards $ en environ 500 jours Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/10 11:31 Partager

PANews a rapporté le 10 août que le chercheur de Messrai Stablecoin Intern a tweeté que le Stablecoin synthétique USDe d'Ethena a dépassé une valeur marchande de 10 milliards de dollars en seulement 500 jours.

