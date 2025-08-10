L'Inde détecte l'évasion fiscale Crypto—Plus de 44K avis envoyés aux investisseurs

L'Inde a lancé une vaste campagne d'application fiscale sur les cryptomonnaies, ciblant des dizaines de milliers d'investisseurs et découvrant des centaines de crores de revenus cachés grâce à une surveillance avancée basée sur les données.

L'Inde alerte 44 057 investisseurs en crypto dans une vaste répression de l'évasion fiscale

Le ministre d'État aux Finances de l'Union, Pankaj Chaudhary, a déclaré au Rajya Sabha, la chambre haute du parlement indien, dans une réponse écrite cette semaine que plusieurs cas d'évasion fiscale impliquant des crypto ont été découverts.

"Des cas d'évasion fiscale liés aux investissements dans les cryptomonnaies et les actifs numériques virtuels (VDA) ont été détectés par le Bureau central des impôts directs (CBDT) à plusieurs reprises sur une période donnée, et les mesures nécessaires conformément à la loi sur l'impôt sur le revenu de 1961 sont prises par le département des impôts sur le revenu dans ces cas," a détaillé Chaudhary. Il a noté que dans de tels cas, le département entreprend des mesures comprenant l'incitation des contribuables, la vérification électronique, la réévaluation et, si nécessaire, des opérations de perquisition et de saisie.

Concernant la sensibilisation des contribuables, Chaudhary a révélé : "Le CBDT a récemment lancé la campagne NUDGE (Utilisation non intrusive des données pour guider et permettre) pour les contribuables." Le ministre a ajouté que dans le cadre de cette campagne :

Sur l'impact financier, il a détaillé que la taxe sur les transferts de VDA en vertu de l'article 115BBH, introduite au cours de l'exercice 2022-23, a rapporté ₹705 crore (80,50 millions de dollars) en impôts déclarés pour les exercices 2022-23 et 2023-24. Les efforts d'application ont également mis au jour environ ₹630 crore (71,94 millions de dollars) de revenus non déclarés provenant de transactions liées aux VDA grâce à des opérations de recherche et d'enquête.

Pour assurer une déclaration précise, Chaudhary a expliqué :

"Cela comprend l'utilisation d'outils d'analyse de données tels que le Système de surveillance des non-déclarants (NMS), le Project Insight et les bases de données internes du Département des impôts sur le revenu pour corréler les informations disponibles sur les transactions d'actifs numériques virtuels (VDA) avec les déclarations faites dans les déclarations d'impôt sur le revenu des contribuables," a-t-il précisé. Le ministre a également indiqué que les déclarations de Taxe Déduite à la Source (TDS) des fournisseurs de services d'actifs virtuels sont comparées aux déclarations des contribuables pour signaler les incohérences.