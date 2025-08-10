Une baleine continue de déposer des fonds sur HyperLiquid pour éviter la liquidation de positions courtes sur ETH, actuellement avec une perte flottante d'environ 19,9 millions de dollars.

PANews a rapporté le 10 août que la surveillance d'Onchain Lens a révélé qu'une importante Baleine de cryptomonnaie a continuellement déposé des fonds dans HyperLiquid pour éviter la Liquidation de sa position courte de 66,4 millions de dollars en ETH (avec un effet de levier de 20x). Au cours des deux derniers jours, la baleine a déposé 9,5 millions d'USDC, subissant actuellement une perte sur papier d'environ 19,9 millions de dollars.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.