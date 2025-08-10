Une baleine continue de déposer des fonds sur HyperLiquid pour éviter la liquidation de positions courtes sur ETH, actuellement avec une perte flottante d'environ 19,9 millions de dollars. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/10 11:53 Partager

PANews a rapporté le 10 août que la surveillance d'Onchain Lens a révélé qu'une importante Baleine de cryptomonnaie a continuellement déposé des fonds dans HyperLiquid pour éviter la Liquidation de sa position courte de 66,4 millions de dollars en ETH (avec un effet de levier de 20x). Au cours des deux derniers jours, la baleine a déposé 9,5 millions d'USDC, subissant actuellement une perte sur papier d'environ 19,9 millions de dollars.

