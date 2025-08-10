Abraxas Capital a vendu à découvert ETH, BTC, SOL, HYPE et SUI, avec une perte actuelle de plus de 190 millions de dollars

Selon PANews le 10 août, d'après la surveillance de Lookonchain, deux comptes appartenant à Abraxas Capital ont pris des positions courtes sur ETH, BTC, SOL, HYPE et SUI, entraînant des pertes non réalisées totales dépassant 190 millions de dollars. Abraxas Capital détenait une position courte de 113 819 ETH (d'une valeur de 483 millions de dollars), entraînant des pertes dépassant 144 millions de dollars.
