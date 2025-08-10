AguilaTrades a clôturé ses positions longues sur BTC et ETH, avec un profit d'environ 11,29 millions de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/10 13:09 Partager

PANews a rapporté le 10 août que, selon la surveillance d'Onchain Lens, AguilaTrades a fermé ses positions longues sur BTC (effet de levier 40x) et ETH (effet de levier 25x), générant un profit de 11,29 millions de dollars. Auparavant, il avait perdu 39,96 millions de dollars, et a actuellement besoin de gagner 28,74 millions de dollars pour récupérer ses pertes.