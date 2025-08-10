CEXDEX+
James Wynn : J'ai perdu le contrôle une fois à cause d'un effet de levier excessif et d'une attention externe, mais c'est une leçon, pas une erreur

Auteur : PANews
2025/08/10
PANews a rapporté le 10 août que le trader crypto James Wynn a tweeté : "Il n'y a pas d'erreurs, seulement des leçons. J'ai appris de tout ce qui dans la vie pourrait être considéré comme une erreur ou un échec. La plus grande leçon récemment a été de transformer 3 millions de dollars en 100 millions de dollars. Puis j'ai tout perdu aux yeux du monde entier. C'était amusant. L'adrénaline était si intense qu'elle m'a fait mal. Une autre leçon : le surendettement, se laisser emporter par l'attention, et finalement perdre le contrôle. Je ne changerais rien à ce qui s'est passé. Si je pouvais revenir en arrière et encaisser, je ne le ferais pas. Je chéris cette leçon encore plus. L'argent est illimité. Il est partout. Il est facile à gagner. Vous m'avez acclamé pour avoir gagné 100 millions de dollars et vous avez ri de mes échecs parce que vous savez que vous ne verrez, ne ressentirez ou ne gagnerez jamais 1 million de dollars. Il y a une raison pour laquelle 1% possèdent 99% des richesses. Il y a une raison pour laquelle les riches s'enrichissent. Parce que 99% sont simplement impuissants. C'est une dure réalité."

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

