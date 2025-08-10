Le Mineur de Bitcoin Cleanspark Affiche un Profit Record de 257 M$, Confronté à un Litige Tarifaire de 185 M$

Au deuxième trimestre 2025, le mineur de Bitcoin américain Cleanspark a déclaré un chiffre d'affaires de 198,6 millions de dollars, marquant une augmentation de 90% par rapport aux 104,1 millions de dollars de la même période l'année dernière.

Performance financière du T2

Au deuxième trimestre de cette année, le chiffre d'affaires du mineur de Bitcoin américain Cleanspark a grimpé à 198,6 millions de dollars, une augmentation de plus de 90% par rapport aux 104,1 millions de dollars enregistrés à la même période l'année dernière. Le bénéfice net pour le trimestre s'est établi à 257,4 millions de dollars, soit 90 cents par action de base, un contraste frappant avec la perte nette de 236,2 millions de dollars, soit 1,03 dollar par action de base, enregistrée en 2024.

La performance de l'entreprise a été saluée comme le meilleur trimestre de Cleanspark, une validation de sa stratégie. Zach Bradford, PDG de Cleanspark, a déclaré :

Bradford a également déclaré que la valeur du trésor BTC du mineur dépasse maintenant 1 milliard de dollars, un exploit qu'il a dit avoir été réalisé "sans lever de capitaux par le biais d'offres d'actions depuis novembre 2024." Il a révélé que Cleanspark gère désormais 5,8% du hashrate mondial de Bitcoin et dispose de plus de 1 GW de puissance sous contrat.

Litige concernant une facture tarifaire de 185 millions de dollars

Cependant, malgré la performance financière impressionnante, Cleanspark fait face à une facture tarifaire de dizaines de millions de dollars de la part de la Protection des douanes et des frontières américaines (CBP). La facture serait liée à certaines machines minières de Bitcoin que l'agence frontalière américaine a jugées d'origine chinoise. Les machines auraient été importées entre avril et juin 2024.

Selon un rapport de The Miner Mag, si la réclamation de la CBP l'emporte, elle pourrait appliquer rétroactivement des droits à tous les mineurs importés à partir d'avril 2024. Cleanspark, qui estime que sa responsabilité totale, hors intérêts statutaires, pourrait s'élever à environ 185 millions de dollars, a contesté la réclamation de la CBP.

"La Société estime que l'allégation de la CBP concernant l'origine chinoise de ses mineurs importés est sans fondement et a l'intention de se défendre vigoureusement contre ces accusations," a expliqué CleanSpark dans un dépôt.

Outre Cleanspark, la CBP a également ciblé un autre mineur coté en bourse, IREN, qui fait face à une facture de 100 millions de dollars. Cependant, IREN conteste également l'affirmation selon laquelle les machines minières qu'elle a importées entre avril 2024 et février 2025 sont d'origine chinoise.