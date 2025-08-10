Lee Ka-chiu : Le nombre total d'entreprises enregistrées à Hong Kong dépasse 1,5 million, un nouveau sommet historique

PANews a rapporté le 10 août que, selon l'Agence Xinhua, le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a déclaré le 10 que fin juillet, le nombre total d'entreprises locales enregistrées à Hong Kong dépassait 1,5 million, et le nombre d'entreprises non hongkongaises enregistrées dépassait 15 000, ces deux chiffres atteignant des records historiques. De janvier 2023 à juillet de cette année, Invest Hong Kong a aidé 1 333 entreprises à s'établir ou à développer leurs activités à Hong Kong, attirant 174 milliards de dollars HK d'investissements directs en première année et créant plus de 19 000 nouveaux emplois.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.