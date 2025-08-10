CEXDEX+
Lee Ka-chiu : Le nombre total d'entreprises enregistrées à Hong Kong dépasse 1,5 million, un nouveau sommet historique

Auteur : PANews
2025/08/10 15:34
PANews a rapporté le 10 août que, selon l'Agence Xinhua, le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a déclaré le 10 que fin juillet, le nombre total d'entreprises locales enregistrées à Hong Kong dépassait 1,5 million, et le nombre d'entreprises non hongkongaises enregistrées dépassait 15 000, ces deux chiffres atteignant des records historiques. De janvier 2023 à juillet de cette année, Invest Hong Kong a aidé 1 333 entreprises à s'établir ou à développer leurs activités à Hong Kong, attirant 174 milliards de dollars HK d'investissements directs en première année et créant plus de 19 000 nouveaux emplois.

