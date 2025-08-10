Michael Saylor : Bitcoin surpassera le S&P 500 pour l'"avenir infini"

PANews a rapporté le 10 août que selon Cointelegraph, Michael Saylor, Président exécutif de Strategy (anciennement MicroStrategy), a déclaré dans une interview avec Bloomberg : "Je pense qu'il y a une vague d'innovation qui se produit dans l'économie crypto, et c'est bon pour tous les acteurs de l'espace des actifs numériques." Saylor a également noté que le nombre d'entreprises détenant du Bitcoin est passé d'environ 60 à 160 au cours des six derniers mois. "Je suis donc totalement investi dans le Bitcoin." Saylor a prédit que le Bitcoin surpassera le S&P 500 pour "l'avenir infini."

Strategy est le plus grand trésor public de Bitcoin, détenant 628 791 Bitcoins, évalués à environ 74,15 milliards de dollars, selon BitcoinTreasuries.NET. MARA Holdings, classé deuxième, détient environ 50 639 Bitcoins, soit plus de 12 fois moins que Strategy.