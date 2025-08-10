Un employé à Shenzhen a conspiré avec d'autres personnes pour utiliser un cheval de Troie afin de voler plus de 3 millions de USDT à l'entreprise et a finalement été condamné à quatre ans de prison.

PANews a rapporté le 10 août que selon le Parquet populaire du district de Futian à Shenzhen, en mars 2024, un employé d'une entreprise de Shenzhen a collaboré avec d'autres personnes pour utiliser un programme Trojan appelé "Electronic Master Key", qui peut obtenir des noms d'utilisateur et des mots de passe pour des comptes non spécifiques, afin de pirater les mots de passe des comptes de l'entreprise et voler plus de 3 millions de RMB en USDT. La police a été alertée et a arrêté l'employé. Pendant le procès, l'employé a remboursé l'entreprise victime et a obtenu son pardon. Le tribunal l'a condamné à quatre ans de prison et à une amende de 20 000 RMB pour vol.
